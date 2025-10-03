Persecución deja un hombre asesinado en San Salvador El Seco

Con múltiples disparos fue como criminales armados asesinaron a un hombre, a quien presuntamente perseguían desde varias calles antes en el municipio de San Salvador El Seco.

La tarde del jueves, vecinos del Barrio de Tecamachalco informaron a emergencias que los ocupantes de dos vehículos se habían involucrado en un aparente intercambio de disparos.

Agentes de la Policía Municipal y Paramédicos llegaron hasta el sitio en cuestión, donde confirmaron la muerte de un masculino.

Los testigos de la agresión informaron a los oficiales que la víctima viajaba en un vehículo con otro acompañante, pero los tripulantes de una camioneta los perseguían de cerca.

Cuando les dieron alcance, los agresores les dispararon y lograron liquidar al ahora occiso, de quien se desconoce su identidad.

La zona quedó a resguardo y la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó para realizar las diligencias de ley y levantamiento de cadáver. Mientras que el caso, se presume que podría estar ligado a un ajuste de cuentas o ataque directo.

Te recomendamos: