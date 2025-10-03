Identifican y entregan 100 cuerpos catalogados como desconocidos en Puebla

En menos de tres meses, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través del Programa de Identificación Humana, logró identificar de manera plena y entregar un total de 100 cuerpos previamente catalogados como desconocidos.
Este jueves 2 de octubre, se concretó un hecho histórico por la entrega del cuerpo número cien en ser identificado y regresado a sus seres queridos, algo que jamás había ocurrido en la historia del estado.
Este cadáver correspondía a un masculino que fue encontrado sin vida en la vía pública en 2021, año en que sus familiares comenzaron la búsqueda sin lograr recuperarlo hasta la actual administración de la FGE, cuando se inició con este programa que coteja huellas necrodactilares a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
El hoy occiso que fue entregado a sus familiares, era un hombre de 39 años de edad que por fin pudo reencontrarse con sus seres queridos para darle sepultura.
Cómo esta historia, se han contado otras 99 y se espera que, a lo largo de octubre, otros 33 cuerpos sean devueltos a sus familiares, pues estos ya se encuentran identificados y en proceso de entrega, un ejercicio que también ha sido agilizado por las autoridades y que, con el apoyo del Gobierno del Estado y Municipal, es totalmente gratuito para los ciudadanos en duelo.