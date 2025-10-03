UDLAP alberga Congreso de Administración Escolar 

La Universidad de las Américas Puebla fue sede del 18° Congreso de Administración Escolar de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, reuniendo del 1 al 3 de octubre a especialistas educativos de todo el país. El evento coincidió con la conmemoración del 85 aniversario de excelencia académica de la UDLAP y sus 55 años de presencia en Puebla.

El maestro Sergio Linares Pérez, director general Escolar de la UDLAP y nuevo presidente de ARSEE, destacó durante la inauguración la relevancia de albergar este encuentro nacional en un año tan significativo para la institución. El maestro Tadeo Rivas Martínez, presidente saliente de la asociación, enfatizó que el trabajo administrativo trasciende lo operativo al “acompañar trayectorias de vida y brindar certidumbre a estudiantes, egresados y familias enteras”.

El doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, impartió la conferencia magistral “Educación y Progreso: Retos y Requisitos para un México Exitoso”, donde alertó sobre la urgente adaptación requerida en los sistemas educativos. “El 50% de las situaciones que hoy define el mercado de trabajo van a desaparecer en los próximos 20 años, y los nuevos empleos estarán orientados a la digitalización y automatización”, afirmó al hacer un llamado para priorizar la investigación y el desarrollo como pilares nacionales.

El congreso se estructuró en cinco ejes temáticos: desarrollo profesional de colaboradores escolares, innovación tecnológica aplicada a servicios, normativa y gestión, modelos de atención estudiantil, y retos futuros de la educación. El evento contó con participación internacional de la American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers, consolidando su alcance global.

Durante el congreso se presentó el nuevo Consejo Directivo 2025-2027 de ARSEE, presidido por Sergio Linares Pérez de la UDLAP, marcando un reconocimiento al liderazgo institucional en la transformación de la administración educativa nacional.

