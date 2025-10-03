Congreso aprueba reforma para ratificar mandos superiores de la GN

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen con minuta de proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar a la Cámara de Senadores y, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso del Unión, para ratificar los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional.

De igual forma, incorporar lenguaje incluyente y modernizar el vocabulario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo los principios de igualdad sustantiva.

Al respecto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita señaló que la Guardia Nacional merece mandos a la altura de los desafíos y éstos deben estar sujetos al escrutinio público, para que haya seguridad con controles, contrapesos y legalidad; dijo que esta reforma da certeza de los méritos de quienes están al frente de la institución.

Las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, María Fernanda de la Barreda Angon y Delfina Pozos Vergara fijaron su postura sobre la aprobación del dictamen, con el que se busca establecer controles y equilibrios en el nombramiento de los mandos, así como procesos plurales y democráticos en esta decisión.

Mediante el dictamen se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen con minuta de proyecto de decreto para reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de extorsión.

Durante la discusión del dictamen hicieron un posicionamiento las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara, así como el diputado Pável Gaspar Ramírez, pues consideraron que se requieren mecanismos para prevenir, atender y sancionar el delito de extorsión.

También se aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como propósito fomentar la instalación de cambiadores de pañales en sanitarios de mujeres y hombres en establecimientos y en los centros de trabajo públicos y privados, procurando la comodidad, privacidad e higiene de las personas usuarias.

En este punto, el diputado Jaime Natale Uranga expuso que la crianza debe ser compartida, por lo que la instalación de cambiadores en sanitarios de mujeres y hombres permite promover una paternidad activa, aunado a que se rompen paradigmas.

Por otra parte, las y los diputados aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para establecer como obligación de los titulares de los Poderes del Gobierno del Estado procurar, en todo momento, contar con el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas servidoras públicas para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada.

Al respecto, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta expuso que el propósito de esta iniciativa es contar con mejores entornos laborales que permitan a las y los trabajadores realizar sus actividades adecuadamente, pero también cuidar de su salud.

El Congreso del Estado aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en el ámbito de su competencia y circunscripciones, atiendan y difundan la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

Lo anterior para que, en sus centros de trabajo, y en los de las empresas y personas empleadoras, se implementen, fortalezcan y difundan políticas de prevención de riesgos psicosociales y de violencia, para garantizar entornos laborales favorables.

En su intervención, el diputado Roberto Zataráin Leal puso énfasis en que se debe priorizar la salud mental en el trabajo, así como atender la ansiedad y depresión, para contar con mejores entornos laborales y que cumplan con las normas oficiales, pues con ello también se atiende un tema de salud pública.

En otro momento, la LXII Legislatura aprobó el acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implementen acciones para fomentar y proteger la actividad apícola en territorio poblano.

Así como para que fomenten el uso responsable de herbicidas, insecticidas, pesticidas y plaguicidas, con el fin de evitar la afectación, muerte y extinción de las abejas, sus distintas especies y colmenas.

Las y los diputados también aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que fortalezca la supervisión y concientización en las estaciones de almacenamiento y expendio de diésel y gasolina en el Estado, con el fin de verificar el cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016, particularmente en lo referente a la señalización para la prohibición del uso de teléfonos celulares en las áreas de suministro de combustible.

Previo a la votación del acuerdo, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri señaló que, además de generar un incumplimiento normativo, el uso del celular puede poner en riesgo la seguridad de las personas, por lo que dejar de usar este dispositivo en gasolineras contribuirá al bienestar colectivo.

De igual forma, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado para que, dentro de su partida presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2026, considere recursos para la actualización y monitoreo del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, así como del Sistema Estatal de Información Forestal.

El diputado Miguel Márquez Ríos indicó que este acuerdo tiene el fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado y contar con información actualizada en materia de medio ambiente.

