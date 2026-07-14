Anáhuac Puebla ofrecerá doble grado en Medicina y Biomedicina

La Universidad Anáhuac Puebla continúa fortaleciendo su estrategia de internacionalización al concretar una alianza académica con el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud (CUHMED) de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), en España, que permitirá a estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano acceder a un doble grado internacional en Medicina y Biomedicina, ampliando sus oportunidades de formación e inserción profesional en un entorno global.

El acuerdo fue formalizado durante una visita institucional al campus CUHMED-HM Montepríncipe, en Madrid, donde representantes de ambas instituciones establecieron las bases para impulsar la colaboración académica, la movilidad internacional y el desarrollo de proyectos conjuntos en el área de Ciencias de la Salud. Por parte de la Universidad Anáhuac Puebla participó la Dra. Christelle Genestier, mientras que la delegación española estuvo integrada por autoridades académicas y responsables de internacionalización de CUHMED y la Universidad Camilo José Cela.

Como resultado de esta alianza, los estudiantes de Medicina de la Universidad Anáhuac Puebla podrán cursar un itinerario académico que les permitirá obtener, además de su título como Médico Cirujano, el Grado en Biomedicina otorgado por CUHMED-UCJC, un título oficial español con reconocimiento en el Espacio Europeo de Educación Superior. El programa contempla un periodo aproximado de ocho meses de formación presencial en Madrid, integrando asignaturas teóricas y prácticas enfocadas en investigación biomédica, innovación y ciencias traslacionales.

La colaboración también fortalecerá las oportunidades de movilidad académica y clínica para los estudiantes de la Anáhuac Puebla, quienes podrán realizar rotaciones hospitalarias de entre uno y doce meses en hospitales del Grupo HM Hospitales, principalmente en Madrid, así como en otras sedes de Galicia, León y Barcelona, permitiéndoles conocer distintos modelos de atención médica e incorporarse a entornos internacionales de alta especialización.

El programa brindará además acceso a proyectos de investigación biomédica y al ecosistema científico de CUHMED, institución reconocida por su estrecha vinculación con HM Hospitales y por su modelo educativo basado en la integración de la docencia, la investigación y la práctica clínica. Su Grado en Biomedicina destaca por una formación intensiva en laboratorio, más de 800 horas de prácticas y un enfoque orientado al desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos para mejorar la salud de las personas.

Esta alianza representa un paso estratégico para fortalecer la formación internacional de los estudiantes de Medicina de la Universidad Anáhuac Puebla, al acercarlos a experiencias académicas y clínicas en instituciones de referencia europea, ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional y favorecer la generación de conocimiento a través de la investigación colaborativa.

Con iniciativas como esta, la Universidad Anáhuac Puebla reafirma su compromiso con la formación de médicos capaces de responder a los desafíos de la salud desde una perspectiva global, impulsando programas internacionales que integran excelencia académica, innovación científica y colaboración con instituciones líderes en educación médica e investigación.

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