CANIRAC Puebla reporta impacto desigual por torneo de fútbol

El presidente de la CANIRAC, Juan José Sánchez Martínez, reportó que durante el torneo internacional de fútbol el aumento de clientes solo se reflejó en restaurantes bar en la zona de La Paz y Angelópolis, pero la venta normal se mantuvo en el Centro Histórico.

En entrevista, el líder empresarial dijo que no fue una venta “pareja” o lineal y van a cruzar información con CANIRAC nacional para implementar estrategias en el segundo semestre del año e investigar el consumo en los restaurantes y recuperar la derrama económica.

Confío en que pueden aprovechar la temporada del chile en nogada para incrementar sus ventas en la mayoría de los establecimientos.

Desde el inicio de los encuentros deportivos entre las diferentes selecciones, se pudo observar mayor afluencia en los restaurantes, bares e inclusive en antros de la Avenida Juárez, mientras en el Centro Histórico la gente optó por acudir a la pantalla gigante colocada al lado de la Catedral.

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Impulsan prevención contra las lluvias

Después de las lluvias que han dejado afectaciones en algunos establecimientos del Centro Histórico, el presidente de la CANIRAC informó que han decidido invertir en desasolve de drenajes internos, impermeabilización y pendientes de los niveles de los vasos reguladores.

En este sentido, insistió en que han optado por la prevención para evitar más afectaciones a los comercios y los comensales que acuden a estos espacios.

Recordó que solo un restaurante afiliado a la CANIRAC está entre los damnificados que fueron apoyados por el gobierno estatal y municipal, después de las inundaciones en el Centro Histórico.

Editor: César A. García

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