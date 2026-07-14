Presentan 18 talleres de conservación patrimonial en Puebla

El director de Prevención y Proyectos de la Gerencia del Centro Histórico, Rafael Navarro Guerrero, presentó 18 talleres como parte de “Patrimonio Reavivando 2026”, dirigidos al público en general e interesados en la conservación y restauración del patrimonio.

En la primera parte de la oferta se encuentran talleres de julio a noviembre sobre mortero tradicional, erradicación de vegetación parásita, impermeabilización a base de jabón, alumbre y cal, pintura a la cal, retiro de grafiti, protección de documentos familiares e históricos.

Este último, Navarro Guerrero explicó que tiene como objetivo preservar fotografías y documentos familiares de manera correcta, como recortes de periódicos o las imágenes de la familia que pasan entre varias generaciones.

📢El Director de Prevención y Proyectos de la Gerencia del Centro Histórico, Rafael Navarro, Guerrero, presentó 18 talleres como parte de "Patrimonio Reavivando 2026".



Vía: @lupjmendez pic.twitter.com/Y4krg5x572 — ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) July 14, 2026

Agregó que las inscripciones se realizan por mes, son gratuitos y se realizarán en 11 sedes, de las cuales habrá seis estarán en barrios fundacionales entre ellos El Carmen y el barrio de Santa Anita.

De acuerdo con la convocatoria, entre los requisitos se necesita inscripción previa y ser mayor de edad.

Para informes e inscripciones, la Gerencia del Centro Histórico pone a disposición en número 222 309 4400 extensión 6022, el correo electrónico descubretupatrimonio.puebla@gmail.com.

Asimismo, podrá acudir a la sede de la Gerencia del Centro Histórico en la privada 16 de septiembre número 1506 en El Carmen.

Editor: Renato León

Te recomendamos: