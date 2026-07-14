DIF Puebla Capital reparte 6 mil 300 despensas en Totimehuacan

Como parte del compromiso que se tiene con las familias poblanas que más lo necesitan, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, llevó a cabo la entrega de 6 mil 300 despensas del programa Alimentación Imparable en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó que este programa contribuye a la economía de las familias poblanas mediante la entrega gratuita y directa de apoyos, como parte del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

“Es un programa que apoya a las familias poblanas, a las y los ciudadanos poblanos. De la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y de nuestro gobernador, Alejandro Armenta, el municipio de Puebla se suma a estos esfuerzos que se hacen a nivel federal, estatal y municipal”, resaltó.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reiteró el compromiso de la institución con la labor social que realiza diariamente, siguiendo las instrucciones de la presidenta del Patronato, MariElise Budib. Además, destacó que estas acciones tienen como objetivo velar por el bienestar de las familias.

“Este día refrendamos un compromiso muy importante con todos ustedes: estar cerca de la gente y responder con acciones completas a las necesidades de las familias poblanas. Quiero decirles que la presidenta del patronato del DIF Puebla Capital, la señora MariElise Budib, y nuestro alcalde Pepe Chedraui han asumido con responsabilidad y sensibilidad la tarea de construir una ciudad más solidaria, donde el bienestar de las personas sea prioridad”, dijo el director general.

Esta entrega se suma a las realizadas en diferentes puntos de la ciudad para contribuir a que miles de familias poblanas mejoren su alimentación y fortalezcan su economía. Cada despensa contiene productos de la canasta básica que contribuyen a una alimentación nutritiva y equilibrada.

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