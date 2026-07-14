Diputados exigen auditoría forense a Agua de Puebla por mal servicio

Diputados de distintas bancadas del Congreso del Estado se lanzaron contra la empresa Agua de Puebla para Todos y exigieron el inicio de una auditoría forense, al acusar el incumplimiento generalizado de las obligaciones del título de concesión.

Este martes, los legisladores formalizaron la petición de efectuar la auditoría forense a profundidad para revisar el contrato original y sus modificaciones, con miras a proceder con su revocación definitiva.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, criticó que las tarifas que cobra la concesionaria no coincide con la calidad del líquido que suministra a la población.

“Agua de Puebla sirve para nada y cobra muy caro, ese es el sentir real en las colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares, aquí mismo entre nosotros, díganme ¿Quién no está molesto o indignado por el pésimo servicio de esta empresa?”, expresó.

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#Puebla 🗣️ “Agua de Puebla sirve para nada y cobra muy caro”.



Desde el Congreso de Puebla, diputados de distintas fuerzas políticas se lanzaron contra la empresa concesionaria por el mal servicio que ofrece a ciudadanos.



Pidieron el inicio de una auditoría forense, por la… pic.twitter.com/3PbVp16dL9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 14, 2026

Gaspar Ramírez enfatizó que este conflicto es una herencia del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por Rafael Moreno Valle, diseñado en 2013 para blindar las finanzas de la empresa y hacer inviable una revocación estatal.

Por su parte, la diputada Fedrha Suriano Corrales, representante de Movimiento Ciudadano (MC), propuso formalmente que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) intervengan para ejecutar una auditoría forense.

La legisladora argumentó que se deben rastrear presuntos elementos de fraude cometidos mediante el acuerdo modificatorio de 2014, instrumentado cinco meses después del contrato inicial para blindar a la compañía.

Remarcó que, en caso de encontrarse los elementos judiciales necesarios, el estado podría disolver el convenio de forma anticipada por la vía legal, evitando el pago de las millonarias penalizaciones contempladas por el término anticipado del contrato.

A los cuestionamientos se sumó la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Vargas Vargas, quien detalló que la empresa únicamente cumplió con 9 de 31 indicadores establecidos en el contrato.

En el mismo sentido se pronunció la diputada priísta Delfina Pozos Vergara, quien reiteró que el incumplimiento y la deficiencia en el servicio de Agua de Puebla es motivo suficiente para proceder con el retiro de la concesión.

Editor: Renato León

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