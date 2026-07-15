UNAM alerta por aumento en compra de patos domésticos

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que el auge del pato “Merlín” aumentó la compra de patos domésticos, pese a los cuidados y gastos que implica tenerlos.

A través de la Gaceta UNAM, los expertos señalaron que estos animales requieren atención constante, espacio adecuado y una inversión económica que muchas personas desconocen antes de adquirirlos.

El alimento balanceado representa uno de los principales gastos, con un costo aproximado de entre 200 y 400 pesos mensuales, además de suplementos y productos de higiene.

Asimismo, una consulta veterinaria anual puede costar entre 300 y 600 pesos, mientras que un espacio con estanque y cercado requiere una inversión desde mil 500 pesos.

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El académico Óscar Daniel González Santana explicó que los patos domésticos necesitan un espacio amplio, acceso permanente a agua limpia y un estanque para mantener su plumaje en buenas condiciones.

También recomendó una alimentación basada en pienso especial, vegetales frescos y granos, además de mantener limpia el área donde habitan para prevenir enfermedades.

Los especialistas indicaron que deben protegerse de temperaturas extremas, convivir con otros patos o recibir interacción constante, además de acudir periódicamente con un veterinario especializado.

Finalmente, la UNAM recordó que los patos pueden vivir más de diez años, por lo que adoptar uno implica asumir un compromiso a largo plazo con tiempo, espacio y recursos económicos.

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