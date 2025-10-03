Conductor de pipa muere calcinado tras accidente en Sinaloa

Una pipa cargada con diésel explotó este jueves en una pensión de tráileres ubicada en la zona industrial de Los Mochis, Sinaloa, provocando la muerte del conductor calcinado y tres personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de tercer grado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:00 horas cerca de la gasolinera “La Pilarica”, generando una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

La explosión, cuya causa se investiga, provocó que el fuego se propagara rápidamente a varias cajas de tráiler estacionadas en el área. La intensidad del estallido se sintió en amplios sectores del sur de la ciudad, activando la respuesta inmediata de cuerpos de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Nacional.

Los servicios de emergencia cerraron temporalmente un carril de la carretera México-Nogales para facilitar las labores de control y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o a la estación de gasolina adyacente. Las tres personas lesionadas recibieron atención de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales de Ahome antes de ser trasladadas al Hospital General de Los Mochis.

Las autoridades mantienen el área delimitada mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio que derivó en la trágica explosión.

🔴| La explosión de una pipa en la zona de La Pilarica, en #LosMochis, dejó al menos tres lesionados este jueves al mediodía en. El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de rescate sobre la carretera México 15.#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/v8D95YJvN2 — Noroeste (@noroestemx) October 2, 2025

