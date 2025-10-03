Marcha del 2 de octubre en CDMX deja 94 policías heridos

La manifestación para conmemorar el 57 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México dejó al menos 94 policías lesionados, tres de ellos de gravedad, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

Durante la movilización se reunieron aproximadamente unas 10 mil personas que marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo capitalino. Donde, 29 civiles resultaron heridos y recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció el trabajo policial y afirmó que actuaron conforme a protocolos para proteger a los manifestantes, mientras que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la valentía de los elementos.

La marcha tuvo episodios violentos protagonizados por alrededor de 350 encapuchados que lanzaron artefactos incendiarios y objetos contundentes. El despliegue inicial de 500 policías se elevó a mil 500 para controlar la situación.

Además, se reportaron saqueos y daños a comercios, así como incendios, especialmente en un centro joyero cercano al Zócalo, además de agresiones con bombas molotov y cohetones contra policías.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentaron y rechazaron los daños a espacios dedicados a la memoria histórica.

La SSC confirmó la detención de un sospechoso relacionado con robos y señaló que se investigará exclusivamente a los responsables de actos delictivos. El gobierno indicó que no realiza seguimientos a manifestantes.

El operativo contó con el apoyo de organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos (CDH), quienes acompañaron la movilización. La policía utilizó solo equipos de protección personal y extintores para controlar conatos de incendio.

En alcance a la información sobre la movilización del #2DeOctubre, la #SSC informa que 94 policías fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada, la mayoría podrían ser dados de alta en las próximas horas y solo tres de ellos se… pic.twitter.com/hHTeheXfIu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 3, 2025

