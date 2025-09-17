Por primera vez, Huey Atlixcáyotl recibe apoyo federal

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, destacó que el festival Huey Atlixcáyotl en Atlixco, Puebla, es una expresión cultural comparable con la Guelaguetza de Oaxaca. El evento congrega a danzantes de diversas regiones y a cocineras tradicionales que muestran la riqueza gastronómica ancestral. Por primera vez, recibe impulso nacional en su promoción y apoyo a las comunidades participantes.

La secretaria de Turismo federal subrayó que el Huey Atlixcáyotl es un ejemplo de impulso al desarrollo a través del turismo comunitario. Al invitar al público a asistir a la ceremonia principal en el cerro de San Miguel, destacó la riqueza cultural y turística de Puebla, como uno de los estados con mayor proyección nacional e internacional. Subrayó el impacto de la nueva marca “Puebla, el latido de México” y su valor como motor de promoción para destinos como Atlixco, Cuetzalan, Zacatlán o Chignahuapan, de alta afluencia turística y derrama económica creciente.

Desde “Punto México”, sede de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, se anunció el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, una celebración que resalta la identidad pluricultural de Puebla y se consolida como un emblema de paz, cohesión social y desarrollo económico.

Del 21 al 28 de septiembre, Atlixco recibirá a más de 600 danzantes de 13 regiones etnogeográficas del estado, con un programa que combina tradición, arte y gastronomía.

El gobernador Alejandro Armenta resaltó que este festival representa una convergencia de pasado y presente que fortalece el alma cultural del país. Reafirmó el compromiso del gobierno estatal con la seguridad de los asistentes, la inversión directa en la cultura popular y la protección de las expresiones originales de cada región. Además, reconoció el respaldo permanente de la federación para posicionar a Puebla como el corazón cultural de México.

La secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo, informó que se espera una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, con más de 15 mil visitantes para el 28 de septiembre, día central del festival. Por su parte, Alejandra Pacheco, secretaria de Cultura, señaló que este año se destinan más de 1.5 millones de pesos para apoyar directamente a danzantes y artesanos, compromiso sin precedentes para este evento patrimonial.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, recalcó que la fiesta representa un acto profundo de reivindicación de los pueblos originarios. Celebró que el Huey Atlixcáyotl visibilice historias, saberes y sabores ancestrales, consolidando el orgullo de ser poblanos y mexicanos.

El Huey Atlixcáyotl es una manifestación viva del México profundo que late con fuerza desde Puebla. Entre danzas como la de chinas y charros a pie, gastronomía tradicional y actividades académicas y artísticas, el festival se perfila como un imperdible acontecimiento nacional, honra la memoria colectiva, activa la economía regional, proyecta confianza, cultura y paz al mundo.

