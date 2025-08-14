Puebla será clave en la industria del auto eléctrico

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que la entidad será sede del primer Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari” y de la Casa de Diseño del primer auto mexicano “Olinia”. Este anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y representa un avance importante en la participación de Puebla en proyectos tecnológicos.

Armenta destacó que la presidenta considera a Puebla fundamental en la industria del auto eléctrico. “El anuncio tendrá un impacto en el futuro, tan importante como la llegada de Volkswagen y Audi”, afirmó. Este desarrollo marcará un antes y después en materia tecnológica en la región.

El mandatario también subrayó que Puebla aporta talento local al desarrollo de estos proyectos, reflejando el compromiso del estado con la innovación y la ciencia. “Estamos preparados para la siguiente etapa donde la tecnología y el desarrollo inclusivo son clave para el crecimiento económico“, agregó.

Durante la Expo “Mexico’s Industry Supply Chain 2025″, se rindió homenaje a la gastronomía poblana con el platillo emblemático, el Chile en Nogada. El presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), Renée Mendoza Acosta, reconoció al gobierno de Armenta por posicionar a Puebla en un lugar destacado en términos de industria y manufactura.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, mencionó que esta tercera edición de la Expo se realiza por primera vez fuera de Nuevo León, generando oportunidades de negocios por más de 7 mil millones de dólares.