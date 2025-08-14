Detienen a Carlos Treviño, exdirector de Pemex acusado de corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves la detención en Estados Unidos de Carlos Alberto Treviño Medina, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El exfuncionario, vinculado a casos de corrupción, será deportado a México en los próximos días para enfrentar cargos judiciales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que Treviño Medina estaba bajo alerta por presuntos actos ilícitos y destacó la colaboración internacional para su captura.

“El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción“, señaló la mandataria.

La presidenta mencionó que el caso está relacionado con los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como con una denuncia presentada por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex. “Lo que sí, está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí”, afirmó.

Sheinbaum recordó que la solicitud de extradición se realizó hace aproximadamente cinco años y que, finalmente, Treviño Medina será repatriado para enfrentar la justicia mexicana. “Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México“, subrayó.

Carlos Treviño asumió la dirección de Pemex en 2017, en los últimos meses de la administración de Peña Nieto. Desde noviembre de 2021, un juez federal del Altiplano había emitido una orden de aprehensión en su contra después de que no se presentara a una audiencia donde se le imputaban los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

