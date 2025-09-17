Inician asambleas para Centro de Bienestar Emocional en Zacatlán

Este día, iniciaron las asambleas y el levantamiento del diagnóstico para la elaboración del Centro de Bienestar y Salud Emocional de Zacatlán, una propuesta de campaña de la presidenta municipal, Bety Sánchez.

Este diagnóstico y mapeo lo realiza el Ayuntamiento en coordinación con la Universidad Iberoamericana Puebla, con el fin de brindar este servicio a toda la población sin distingo alguno.

Al respecto, Jaqueline Lastiri Barrios, coordinadora de Prevención y Promoción a la Salud, informó que se realizarán asambleas para hacer este diagnóstico, en las que participarán personas de distintas comunidades.

También, mencionó que la intención es atender los problemas de salud emocional de la población, ya que, según la OMS, es el estado de bienestar en el que cada individuo desarrolló su potencial, afronta las tensiones de la vida, trabaja de forma productiva y aporta algo a su comunidad.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, dijo estar muy contenta con este trabajo, ya que el Centro de Salud y Bienestar Emocional fue una de sus propuestas de campaña.

Dijo que quiere dejarle algo de provecho al pueblo de Zacatlán, sobre todo en salud emocional, porque es indispensable actualmente y poco atendida.

Agradeció a la Universidad Iberoamericana por el apoyo, e indicó que está garantizado el trabajo de calidad, ya que la institución es experta en estos temas.

En tanto, Ericka Escalante, quien es coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano de la Ibero, además de investigadora, explicó que estas asambleas fueron diseñadas con una metodología de psicología social e intervención comunitaria.

A través del diálogo y herramientas lúdicas, se recabará la información y el diagnóstico, para trabajar en la creación del Centro de Bienestar y Salud Emocional de Zacatlán.

Aún faltan 3 asambleas, que se realizarán en el mismo número de comunidades, además de que se hará un trabajo especial con jóvenes para comprender los problemas a los que se enfrentan.

