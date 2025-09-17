Arturo García, nuevo encargado de la Dirección Operativa de Policía Auxilia

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, a través del director general de la Policía Auxiliar, César Octavio Castellanos Galdámez, presentó de manera oficial a Arturo García García, en calidad de encargado del Despacho de la Dirección Operativa. Esta acción corresponde al proceso de reestructuración institucional orientado a fortalecer las capacidades policiales y garantizar un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía.

Castellanos Galdámez reconoció el trabajo del personal operativo que integra esta corporación y refrendó su compromiso con la seguridad en beneficio de las y los poblanos. Asimismo, destacó el profesionalismo del nuevo titular para asumir esta responsabilidad.

Durante su intervención, García García agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a cumplir cabalmente las encomiendas establecidas por el mandatario y trabajar coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de posicionar a la Policía Auxiliar entre las mejores opciones para brindar servicios de seguridad y vigilancia.

En el acto, estuvo presente el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, Jorge Alberto Méndez Guillén, y el subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Franz Retolaza García, quienes manifestaron su respaldo al nuevo titular de la Dirección Operativa.

El Gobierno del Estado de Puebla y la Policía Auxiliar refrendan su compromiso de trabajar conjuntamente, así como fortalecer la confianza y certeza de las y los poblanos.

