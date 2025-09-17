Hallan sin vida a joven boxeador en desierto de Sonora

Este miércoles 17 de septiembre, se reportó que la joven promesa del boxeo, Jesús Iván Mercado Cabrera, fue encontrado sin vida, envuelto en una cobija y rodeado de cinta canela, en la carretera de San Luis Río Colorado, Sonora, cerca de la frontera con Baja California.
Originalmente, el hallazgo del cuerpo del joven pugilista se llevó a cabo por el colectivo Buscando de San Luis Río Colorado Sonora, quienes compartieron imágenes de sus tatuajes en Facebook para que pudiese ser identificado por algún conocido, un día más tarde la familia del deportista lo reconoció.
La familia informó que anteriormente no se alertaron por la ausencia del peleador, pues este había avisado a sus familiares que se marchaba en busca de mejores oportunidades en su carrera como deportista.
Jesús Iván Mercado Cabrera era un joven boxeador de 21 años, originario de Nogales, Sonora, que peleaba en la división gallo, y que contaba con una racha de siete victorias, cinco de ellas por nocaut, así como con nueve derrotas.
Editor: Jesús Israel Villaobos Fernández