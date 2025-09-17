Voluntariado del Congreso se suma a la Carrera Rosa 2025

Con la finalidad de generar conciencia sobre la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de mama, el Voluntariado del Congreso del Estado se suma a la Carrera Rosa 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

La titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez, señaló que el evento, organizado por el Voluntariado de la Secretaría de Salud, tiene como propósito conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, mediante una carrera que promueve la actividad física como factor clave en la prevención y el bienestar integral de la población.

García Chávez añadió que la Carrera Rosa 2025, impulsada por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, y el gobernador Alejandro Armenta, en colaboración con los voluntariados de las dependencias, organismos e institutos estatales, se realizará en el Parque del Arte el 19 de octubre a las 7:00 horas, con recorridos de 7 y 4 kilómetros.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de esta enfermedad, así como promover que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno.

