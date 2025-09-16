Congreso de Puebla avanza en Ley de Participación Ciudadana

El Congreso de Puebla retomará propuestas de colectivos, académicos y realizará foros para construir el proyecto final de la Ley de Participación Ciudadana, misma que podría aprobarse en noviembre.

Así lo adelantó la diputada local Kathya Sánchez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Poder Legislativo.

En entrevista, informó que la semana pasada sostuvo una reunión con distintas organizaciones y representantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Lo anterior, con la finalidad de recibir la iniciativa que elaboraron para expedir el nuevo marco jurídico que está pendiente en el estado.

Además, apuntó que en el transcurso de las siguientes semanas se reunirá con otros colectivos y llevará a cabo foros ciudadanos y mesas de trabajo.

Después de haber recabado las propuestas y puntos importantes, el área jurídica de su comisión trabajará en elaborar la versión final de la iniciativa.

En ese sentido, la legisladora del Partido Verde previó que la nueva Ley de Participación Ciudadana podría dictaminarse y aprobarse en el Pleno durante noviembre.

A la par, remarcó que se trata de un tema de total trascendencia, pues Puebla es de los cuatro estados del país que todavía no cuentan con una ley en la materia.

“Tenemos que hacer unas mesas de trabajo, luego los foros, escucharlos, después hacer un dictamen y poder hacer un análisis para que esta Ley sea la que realmente necesita Puebla”, dijo.

Editor: César A. García

