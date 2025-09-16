Mujer es herida gravemente tras asalto violento en Tlatlauquitepec

Durante un asalto violento en la comunidad de Huaxtla, Tlatlauquitepec, una mujer fue gravemente herida después de que un asaltante le realizara un corte en el cuello al resistirse a ser despojada de sus pertenencias.

El ataque ocurrió cuando la víctima, una mujer de aproximadamente 40 años, se encontraba dentro de su vehículo particular y un hombre armado con un cuchillo se le acercó para amenazarla y exigirle dinero y objetos de valor.

La mujer comenzó a gritar y tocó la bocina del automóvil para pedir auxilio, lo que provocó que varios pobladores salieran a la vía pública para ayudarla, momento en que el agresor decidió escapar.

Los habitantes llamaron a los servicios de emergencia y esperaron la llegada de paramédicos y policía; sin embargo, ninguna autoridad acudió, por lo que los vecinos trasladaron a la víctima en un vehículo particular a un hospital para su atención médica.

La mujer fue atendida en estado grave debido a la pérdida considerable de sangre, aunque hasta el momento no se han dado a conocer informes oficiales sobre su estado de salud. Por su parte, el agresor permanece prófugo y no ha sido detenido.

