Reporta SSP saldo blanco durante los festejos patrios

Las celebraciones del 15 y 16 de septiembre en Puebla se desarrollaron en un ambiente de paz y orden, con saldo blanco reportado en todas las actividades conmemorativas del 215 Aniversario de la Independencia de México. El gobierno de Alejandro Armenta atribuyó este resultado a la colaboración ciudadana y la coordinación interinstitucional de corporaciones de seguridad.

El “Operativo Fiestas Patrias” contempló un despliegue sin precedentes con más de 3 mil elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y corporaciones municipales. El operativo incluyó vigilancia terrestre y aérea, filtros de revisión, presencia policial en puntos estratégicos y monitoreo permanente en tiempo real desde el C5i.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió que las ceremonias del Grito de Independencia, el Desfile Cívico-Militar y los eventos culturales y recreativos transcurrieran sin incidentes mayores. El gobierno estatal destacó el papel fundamental de la ciudadanía que participó con entusiasmo y respeto en los festejos patrios.

El operativo de seguridad contó con la colaboración de cuerpos de auxilio y protección civil, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. El gobierno de Puebla reafirmó su compromiso de garantizar seguridad y convivencia pacífica en todas las celebraciones cívicas y culturales del estado.

