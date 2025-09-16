Sheinbaum preside desfile por 215 Aniversario de la Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presidió el Desfile Cívico Militar por el 215.° Aniversario de la Independencia. Destacó que el pueblo mexicano conoce su fuerza y su historia, por lo que no permite injerencias extranjeras.

Sheinbaum recordó episodios históricos donde potencias extranjeras intentaron intervenir en México. Subrayó que hoy ninguna injerencia es posible, porque el pueblo defiende y sostiene con orgullo la nación.

Resaltó la propuesta para agregar al artículo 40 constitucional un párrafo que prohíba intervenciones extranjeras en la soberanía nacional, incluyendo golpes de Estado y violaciones territoriales.

La presidenta afirmó que la independencia y soberanía se defienden todos los días, desde las aulas hasta las fronteras. Añadió que México avanza hacia una democracia más justa e imparcial.

El secretario de la Defensa Nacional destacó el orgullo de más de 16 mil efectivos, entre ellos 5 mil mujeres, por participar en el primer desfile presidido por una mujer.

El secretario de Marina señaló que la lucha contra la corrupción y la impunidad es clave en la Cuarta Transformación, destacando la transparencia y la justicia como valores centrales.

Durante el desfile, siete paracaidistas realizaron un salto acrobático. La teniente Jenny Bolaños declamó la poesía “A la Patria” de Manuel Acuña.

El comandante del Ejército informó que desfilaron 12 mil 746 integrantes de las Fuerzas Armadas, 3 mil 046 de la Guardia Nacional, soldados del Servicio Militar, militares extranjeros, vehículos, aeronaves, caballos, canes y aves de presa, todos sin novedad.

Desfile Cívico Militar, 215 Aniversario de la Independencia https://t.co/DtTRIeldSN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

