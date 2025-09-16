¡Viva México!: Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primer Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, marcando el inicio de las celebraciones por el 215 aniversario del movimiento independentista.

Miles de personas se reunieron en la explanada del Zócalo capitalino, que permaneció lleno a pesar de la lluvia. Los asistentes esperaron con emoción la tradicional arenga patriótica.

En punto de las 23:00 horas, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, la mandataria portó un vestido morado y recibió la bandera nacional de la escolta militar.

Posteriormente, hizo sonar la histórica campana usada por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, dando inicio al acto protocolario. Sheinbaum pronunció las tradicionales vivas con arengas nuevas y clásicas.

Su discurso quedó enmarcado como un momento histórico para México, al ser la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia en 215 años.

La presidenta dedicó su primer Grito a honrar a los héroes y heroínas de México, entre los que destacó figuras como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Leona Vicario y Vicente Guerrero, entre otros.

Resaltó la importancia de las mujeres indígenas, migrantes y las heroínas anónimas que dieron patria y dignidad al país. Además, hizo un llamado a la libertad, igualdad, democracia y justicia.

Finalizó su discurso con un “¡Viva México, libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México!“. Al concluir, se entonó el Himno Nacional Mexicano y los posteriores fuegos artificiales.

