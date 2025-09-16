Trasladan a Texas a bebé víctima de explosión en CDMX

Jazlyn Azulet, la bebé que sobrevivió gracias a su abuela en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, fue trasladada a Texas, Estados Unidos, para recibir atención médica especializada en Shriners Hospital for Children.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la menor viajó en compañía de su madre, garantizando así su cercanía durante este importante proceso de recuperación.

Por su parte, la Fundación Michou y Mau, organización para niños quemados, brindó asistencia para el traslado. Agradeció al hospital Siglo XXI donde Jazlyn recibió atención inicialmente.

Te puede interesar: Aumenta a 15 la cifra de muertos tras explosión en Iztapalapa

La abuela de la menor, Alicia Matías Teodoro, quien falleció el 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas por quemaduras graves, protegió heroicamente a su nieta durante la tragedia.

En redes sociales, se viralizó la imagen de Alicia cubriendo a su nieta con su cuerpo, generando conmoción y solidaridad. El acto fue calificado como un sacrificio y una muestra de amor en medio de la tragedia.

Hasta el momento, la explosión de la pipa de gas ha dejado 15 muertos y 30 personas heridas, de acuerdo con el último reporte de las autoridades de salud capitalinas.

📢 Comunicado importante

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa sobre las acciones realizadas tras el incidente ocurrido en #Iztapalapa pic.twitter.com/dyLfEFFG5J — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025

Te recomendamos: