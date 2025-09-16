Alcalde de San Pedro Garza deja el cargo por problemas de salud

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, solicitó una licencia temporal y anunció su renuncia por motivos de salud, tras revelar que enfrenta nuevamente un cáncer agresivo.

Durante su conferencia de prensa, afirmó que tomará un permiso de 15 días para recibir el tratamiento a su enfermedad y, posteriormente, regresará para entregar oficialmente el cargo.

En su ausencia, el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, queda al frente del despacho para garantizar la continuidad administrativa. Indicó que este periodo será de transición hasta presentar su renuncia definitiva.

Anteriormente, el edil confirmó que el mesotelioma, un cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones, había reaparecido. Durante su vida ha enfrentado múltiples diagnósticos que dificultaron su desempeño.

Fernández Garza es reconocido por su firme estrategia contra el crimen organizado en San Pedro Garza García, donde creó un grupo especial para impedir la entrada de delincuentes al municipio.

Ahora, debido a su condición, decidió priorizar su salud y dar un paso al costado para permitir una transición ordenada, debido a que, en sus propias palabras, es difícil caminar y concentrarse.

