Alejandro Armenta y Pepe Chedraui encabezan primer Grito de Independencia

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, encabezaron su primer Grito de Independencia de México en el balcón del Palacio Municipal. En punto de las 11:00 de la noche, ambos salieron al balcón después de los honores a la bandera.

Ahí, el gobernador tocó la campana y comenzó con la arenga del 215 aniversario del Grito de Independencia, en la que, además de mencionar a los héroes patrios, incluyó un “Viva al humanismo mexicano”, “Viva la presidenta Claudia Sheinbaum”, así como a los pueblos originarios y a los migrantes.

“¡Que vivan las y los héroes poblanos anónimos que forjaron nuestra historia! ¡Que viva el humanismo mexicano! ¡Que vivan nuestros pueblos originarios y nuestro pasado prehispánico! ¡Que vivan nuestras y nuestros hermanos migrantes! ¡Que vivan cada uno de ustedes que honran a Puebla todos los días con amor, honestidad, trabajo y esfuerzo! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva nuestra presidenta de México! ¡Que viva la independencia nacional!”, agregó.

El mandatario ondeó la bandera de un lado a otro frente a decenas de espectadores, entre los que se encontraban diputados locales y funcionarios municipales.

Después, los presentes, quienes lucieron sombreros y adornos con colores patrios, entonaron el himno a Puebla y el edil y la presidenta honoraria del DIF municipal, MariElise Budib, así como el gobernador y la presidenta del patronato del DIF estatal, Cecilia Arellano, disfrutaron el espectáculo de pirotecnia junto a los asistentes que se fueron a cita en el primer cuadro de la ciudad.

Los asistentes a la ceremonia aplaudieron y exclamaron al unísono “gobernador”, por lo que Armenta Mier respondió con su usual corazón formado con sus manos.

