Asesinan a hombre en Santa María Moyotzingo; buscan a los responsables

Un hombre de 25 años fue asesinado a balazos la tarde del 15 de septiembre en calles de Santa María Moyotzingo, presuntamente como parte de un ajuste de cuentas, luego de que una noche antes cometiera una agresión contra otra persona.

Ciudadanos de Moyotzingo reportaron al número de emergencias un homicidio a la altura de las calles Aquiles Serdán y Guillermo Prieto.

Agentes de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio y encontraron cerca de diez casquillos percutidos, así como el cuerpo sin vida de David N.

Paramédicos de Protección Civil Municipal certificaron el fallecimiento del hombre, a quien vecinos señalaron como responsable de haber atacado a un masculino la noche anterior, provocándole lesiones, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas.

Tras el resguardo del lugar, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver y las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables del delito.

Editor: César A. García

