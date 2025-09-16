Puebla refuerza seguridad con Operativo Fiestas Patrias 2025

Como parte del “Operativo Fiestas Patrias 2025”, elementos de la SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla se encuentran desplegados para brindar seguridad a las y los asistentes, previo al Grito de Independencia.

En distintos puntos del Centro Histórico se implementan filtros de revisión con el apoyo de arcos detectores, para inhibir cualquier situación de riesgo y evitar el ingreso de objetos prohibidos.

En el interior del estado, las autoridades estatales y federales refuerzan el despliegue que se realiza por parte de las distintas corporaciones municipales en el estado.

Se exhorta a la ciudadanía a hacer uso responsable de la línea de emergencias 9-1-1, atender las recomendaciones de las autoridades, evitar portar objetos que puedan poner en peligro la seguridad de los festejos.

