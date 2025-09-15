Armenta encabeza cabalgata por Día del Charro

En el marco de la Conmemoración del Día del Charro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó una cabalgata en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, acompañado por familias, charros, escaramuzas y autoridades estatales, en un ambiente de unidad, tradición y orgullo nacional.

La cabalgata inició en Plaza la Victoria, donde el ejecutivo estuvo acompañado por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez; el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro; y más de 60 charros.

La fiesta de la charrería es deporte, es arte y es tradición, símbolo del país que reúne a familias y resalta los valores de la mexicanidad. Preservarla y promoverla es honrar a México y fortalecer la identidad.

Cabe recordar que el gobernador ha encabezado dos cabalgatas en el presente año, la primera en Francisco Z. Mena y la segunda en el municipio de Chignahuapan, el pasado 25 de junio, en honor a San Isidro Labrador.

Para Diego Leal Ramírez, formar parte de la charrería representa un gran orgullo, un deporte que heredó gracias a su padre. Reconoció el apoyo que el gobernador Alejandro Armenta otorga a la charrería, ya que mencionó que de esta manera más personas conocerán dicha práctica, la cual por excelencia es el deporte nacional. Recordó que la Charrería desde 2016 fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Te recomendamos: