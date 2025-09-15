Fuerte lluvia afectan vialidades en Xonaca y Mercado Morelos

Durante la tarde de este lunes, una fuerte lluvia afectó diversos puntos de la ciudad de Puebla, provocando inundaciones en varias colonias, entre ellas la colonia Xonaca y parte de la zona del Mercado Morelos.

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías que muestran la magnitud de la lluvia, con niveles de agua que superaron varios centímetros y se estancaron en calles y avenidas.

El Bulevar Xonaca resultó completamente inundado, lo que obligó a algunos conductores a arriesgarse para cruzar por ciertos vados, donde el agua cubrió vehículos, poniendo en peligro a peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

En las inmediaciones del Club Alpha 3 y el Mercado Morelos, las vialidades también se vieron afectadas por inundaciones, lo que generó tráfico intenso en calles aledañas.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas por estos incidentes.

Editor: César A. García

