Decomisan 350 kg de pirotecnia en mercados municipales de Puebla

El Gobierno de la Ciudad, a través de las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión y Desarrollo Urbano, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ejecutó un operativo en mercados municipales, en los que decomisó 350 kilogramos de pirotecnia.

El objetivo de esta medida de prevención es garantizar el orden, tranquilidad y seguridad de las y los poblanos durante las celebraciones de este 15 y 16 de septiembre, por la conmemoración de la Independencia de México.

El operativo se desplegó en los siguientes mercados municipales: Héroes del 5 de Mayo, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, donde se aseguró material pirotécnico, inhibiendo así su comercialización no autorizada.

El gobierno de Pepe Chedraui Budib recordó a la población, mediante esta acción interinstitucional, que el uso irresponsable de pirotecnia no solo pone en peligro a quien la utiliza, sino también a quienes se encuentran cerca.

El Gobierno de la Ciudad exhorta a la ciudadanía a evitar la compra y uso de estos materiales, e invita a reportar cualquier punto de venta o almacenamiento irregular al número 072 o al 911 (en caso de emergencia). La participación de la sociedad es fundamental para prevenir incidentes y proteger la integridad de la población.

