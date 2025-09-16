Reconocen en Congreso a representantes de música y danza regional

Con el objetivo de exaltar el trabajo de las y los promotores y representantes de música y folclor mexicanos de la entidad, el Congreso del Estado llevó a cabo la Entrega de Reconocimientos a Personas Destacadas en el Ámbito Regional Mexicano, la cual fue organizada por el diputado José Luis Figueroa Cortés.

Durante esta actividad, el diputado señaló que se busca impulsar y fomentar el orgullo por la identidad cultural poblana, así como motivar la continuidad de su labor como representantes del patrimonio cultural del estado.

De igual manera, la diputada Ana Laura Gómez destacó la importancia de no solo reconocer el talento poblano, sino generar las condiciones necesarias para que el arte y las tradiciones de nuestra tierra sigan creciendo y lleguen a más espacios, dentro y fuera de la entidad.

En este evento protocolario, diputadas y diputados, así como invitados especiales, entregaron reconocimientos a intérpretes y representantes del género regional, en los siguientes rubros: mariachi, regional mexicano, compositor, arreglista, promotor de danza folclórica, coreógrafo del ballet folclórico, productor musical e historiadora y cronista.

En este evento, también se contó con la participación de la directora de Promoción Artística y Cultura de la Secretaría de Arte y Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Cinthya Maritza Ramírez Ladrón de Guevara, y en representación de los exponentes del Regional Mexicano, Rodrigo Aizpuru Sánchez.

De igual manera, se contó con la asistencia de las diputadas Modesta Delgado Juárez, María Soledad Amieva Zamora, Araceli Celestino Rosas, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda de la Barreda Angón, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Nayeli Salvatori Bojalil, Fedrha Isabel Suriano Corrales, así como los legisladores Elpidio Díaz Escobar, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta y Elías Lozada Ortega.

