Claudia Sheinbaum rinde protesta como presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México y comandanta de las Fuerzas Armadas en 200 años de la República. La toma de protesta se dio en la sede del Congreso de la Unión en San Lázaro.

De manos de la diputada Ifigenia Martínez, una mujer histórica y de las primeras economistas en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México, Claudia Sheinbaum recibió la Banda Presidencial, después de que Andrés Manuel López Obrador se despendiera del símbolo.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo en el Congreso General.

Esta fue la primera ocasión en la historia que la toma de posesión del titular del Poder Ejecutivo se realiza el 1 de octubre, debido a las reformas a la Constitución que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2018.

A la toma de protesta asistieron mandatarios y representantes de 105 países, al comenzar a dar su mensaje a la Nación, la presidenta de México agradeció a los asistentes que vienen de otras naciones.

La Banda Presidencial constituye una forma de representación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que solo podrá ser portada por la presidenta de la República, así lo establece el Artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La manera en la que se debe portar se indica en el artículo 36 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: “La Banda Presidencial deberá colocarse del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura, excepto en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en la que sucesivamente la portarán, descubierta en su totalidad, el presidente saliente y el entrante.”

