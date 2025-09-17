Bobby Pulido se lanza a la política para representar a los texanos

Bobby Pulido, uno de los exponentes más famosos dentro del género musical conocido como tex-mex, ha anunciado su intención de entrar a la política y competir del lado del Partido Demócrata, para representar el distrito 15 de Texas y convertirse en congresista.

“Gran noticia: ¡Me postulo para el Congreso por el sur de Texas!”, compartió en sus redes sociales, abriendo un espacio para recibir donaciones.

El músico competiría contra Mónica de la Cruz, actual delegada del distrito 15 de Texas, y que en 2022 se convirtió en el primer miembro del Partido Republicano en presidir este cargo en los últimos 57 años, pues desde 1965 dicho distrito se había convertido en un bastión del Partido Demócrata.

La elección de Pulido como candidato no es del todo arbitraria, pues antes de ser cantante estudió ciencias políticas, además, su perfil es llamativo para los habitantes del distrito 15, el cual abarca desde el centro de Texas hasta la frontera con México, y está compuesto en su mayoría por una población de origen latino.

“No soy un político de carrera; soy nativo del sur de Texas cansado de ver cómo se deja de lado a nuestras comunidades”, declaró el intérprete de “Ojalá te animes”.

🎤 De los escenarios a la política: Bobby Pulido busca llegar al Congreso 🇺🇸



El reconocido cantante de música tejana, Bobby Pulido, ha anunciado su incursión en el mundo de la política con una ambiciosa meta: arrebatarle al Partido Republicano el control del Distrito 15 en el… pic.twitter.com/ozgKxR0qQZ — Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2025

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

