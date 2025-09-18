Personal de enfermería ISSSTEP entrega pliego petitorio en Casa Aguayo

Enfermeras y enfermeros del ISSSTEP realizaron una marcha pacífica la tarde de este miércoles para exigir un aumento salarial. También denunciaron actos de nepotismo por parte del secretario general del sindicato.

La protesta inició en la Torre del Hospital de Especialidades 5 de Mayo, en San Baltazar Campeche. Desde ahí, caminaron por el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal. El objetivo fue solicitar diálogo con autoridades para plantear sus demandas.

Te puede interesar: Tractocamión impacta contra barreras de contención en la Puebla-Orizaba

Entre las peticiones están revisiones salariales justas, basificación de cientos de empleados y mejores condiciones laborales en el Departamento de Enfermería. Los trabajadores señalan que el aumento otorgado fue solo del 4%, que equivale a 100 pesos, pese a que en otros sectores fue del 12%.

Denunciaron que el pliego petitorio que presentó el sindicato no fue consultado con los empleados. Por ello, un grupo de enfermeras entregó un pliego independiente al personal de gobernación, que programó una próxima mesa de diálogo entre sindicalistas y directivos del ISSSTEP para la próxima semana.

#AlMomento 🚨 Manifestantes se encuentran frente a Casa Aguayo, en 14 Oriente.



La circulación está cerrada en el punto.



Con información de @Mau_Jimenz pic.twitter.com/pViZ9kBFqR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 17, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: