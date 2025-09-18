Gobierno de Puebla celebra Fiestas Patrias en Nueva York

El Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), participó en las actividades de Fiestas Patrias celebradas en Brooklyn y Yonkers, en conjunto con el Consulado de México en Nueva York y autoridades locales.

En un primer acto, se realizó el Grito de Independencia en Sunset Park, Brooklyn, el cual estuvo encabezado por el Cónsul General de México, Marco Bucio, quien días anteriores sostuvo una videollamada con el ejecutivo estatal para dar a conocer la organización de dichos festejos, en esta área que cuenta con un número importante de migrantes mexicanos.

Ante la presencia de más de 10 mil asistentes, autoridades y organizadores, también se proyectó un video con el mensaje del mandatario poblano, Alejandro Armenta, donde reconoció a las y los migrantes como un motivo de orgullo y esperanza por el trabajo que realizan donde quiera que se encuentren.

También estuvo presente el director general del IPAM, Felipe David Espinoza Rodríguez, en representación del gobernador de Puebla, quien agradeció la invitación para ser parte de las celebraciones en un lugar donde las y los poblanos se distinguen como una comunidad trabajadora, responsable y valiente.

Por otra parte, en las instalaciones del Ayuntamiento de Yonkers, se realizó el izamiento de la bandera de México, en presencia del alcalde Mike Spano, concejales, representantes del Consulado Mexicano y miembros destacados de la comunidad migrante. Durante la conmemoración también se pronunció la arenga que emitió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Cabe resaltar que estas festividades fueron engalanadas con presentaciones culturales, kermés, música en vivo, líderes, empresarios y connacionales de diferentes estados de México, quienes, orgullosos de sus raíces, disfrutaron de cada momento.

Te recomendamos: