Arranca construcción de barda perimetral en la Central de Abasto

Con el objetivo de generar un entorno seguro y fortalecer la actividad comercial en la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, dio inicio a los trabajos de construcción de la barda perimetral de la Central de Abasto, la cual beneficiará a más de 39 mil 900 habitantes.

Al respecto, el edil capitalino señaló que esta obra beneficiará directamente a comerciantes, proveedores y visitantes, quienes diariamente realizan actividades comerciales, laborales y de abastecimiento en esta zona del municipio.

“Hoy venimos a cumplir un compromiso más que hicimos en campaña. La construcción de esta barda perimetral es muestra clara de que gobernamos con hechos. Estamos trabajando para transformar los espacios públicos, dignificar el comercio y construir una ciudad en orden”, puntualizó.

En su mensaje, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, mencionó que el Gobierno de la Ciudad impulsa diferentes acciones para fortalecer al sector comercial; muestra de ello es el inicio de la construcción de esta barda, la cual es una herramienta estratégica para mejorar la seguridad y operatividad de este centro de abasto.

“La barda perimetral permitirá optimizar el control de accesos, coadyuvando a la prevención de actos ilícitos y fomentando un entorno ordenado que facilite las actividades comerciales en condiciones seguras”, externó.

Por su parte, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó que el arranque de estos trabajos reafirma el compromiso con el sector comercial y la seguridad con perspectiva de género, así como con la generación de espacios seguros, inclusivos y libres de violencia.

“Este proyecto de construcción contribuye a garantizar un entorno seguro y accesible para las personas que laboran en esta zona comercial, especialmente para las mujeres, quienes requieren lugares libres de violencia y condiciones que permitan su plena participación y desarrollo”, añadió.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, como parte de los trabajos, se construirá una barda con una longitud de 450 metros, con 2.50 metros de altura, así como la instalación de tres portones corredizos para acceso vehicular y dos portones peatonales.

“Esta obra tiene como objetivo fortalecer la seguridad, el orden y la operatividad de uno de los centros comerciales más importantes de nuestra ciudad. Sabemos que miles de familias dependen diariamente de las actividades que se desarrollan en esta zona, por lo que estamos trabajando para ofrecerles una infraestructura más segura, funcional y digna”, subrayó.

Finalmente, el representante del Consejo General de la Central de Abasto, Luis Pinto Medel, precisó que esta obra representa un avance importante para la seguridad y el buen funcionamiento de este espacio, el cual día con día alberga a cientos de comerciantes, trabajadores, proveedores y visitantes. Por ello, la construcción de esta barda responde a una necesidad real y urgente que por años fue planteada, y que hoy, gracias a la voluntad y compromiso de la autoridad municipal, comienza a materializarse.

“Agradezco al alcalde Pepe Chedraui por escuchar nuestras voces y responder con hechos. Esta acción no solo fortalece la infraestructura de nuestro espacio, sino que también envía un mensaje claro de que cuando trabajamos juntos, gobierno y sociedad, se logran verdaderos cambios”, expresó.

Cabe destacar que se contó con la presencia del diputado local por el Distrito X, Jaime Natale Uranga, y el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib refrenda su compromiso con la construcción de una capital en orden y con la generación de entornos seguros para el pleno desarrollo del sector comercial.

