Zacatlán inaugura Copa Nacional Indígena de Baloncesto

En Zacatlán dio inicio la Copa Nacional Indígena Oscar “Diablo” Castellanos de baloncesto, con la participación de más de 600 jugadoras y jugadores de distintas partes del país como: Puebla, Estado de México, CDMX, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, entre otros.

Como parte de esta copa, las leyendas del básquetbol Óscar “Diablo” Castellanos y Víctor Ávila compartieron con más de 200 niñas, niños, adolescentes y padres de familia su historia de vida y dieron un mensaje contundente a las nuevas generaciones: nunca se rindan.

También los jugadores de básquetbol pidieron a los padres de familia que apoyen a sus hijos; consideraron que es indispensable la motivación de los papás para que niñas, niños y adolescentes puedan cumplir sus sueños.

A las y los niños, les pidieron que sean respetuosos, disciplinados, y que nunca se rindan, porque el esfuerzo, así como los sacrificios, siempre rinden frutos.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, aseguró que seguirá impulsando el deporte porque brinda bienestar, además de que pidió a los padres de familia que motiven a sus hijos y siempre estén al pendiente de ellos.

