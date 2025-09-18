Bety Sánchez da inicio a rehabilitación del CIS de Zacatlán

Para brindar un servicio cálido y humano a las y los zacatecos, el Ayuntamiento de Zacatlán inició con la rehabilitación del Centro Integral de Servicios, dándole una nueva cara.

Este día, la presidenta municipal, Bety Sánchez, en compañía del arquitecto Jonathan García de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, dio el banderazo de arranque de obra junto con las y los trabajadores de este espacio.

Los trabajos durarán 2 meses y medio y constarán de rehabilitación de pintura, de fachadas, del piso, el domo de cristal, así como el mantenimiento de las oficinas, lo que beneficiará a 39 mil 203 usuarios, y estos trabajos se llevarán a cabo con recursos de FAISMUN.

Bety Sánchez mencionó que la idea es brindar una mejor atención a las y los ciudadanos, pero que además los trabajadores cuenten con espacios dignos para desempeñar sus funciones.

