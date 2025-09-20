Clausuran 17 comercios por irregularidades en Puebla

Con la finalidad de garantizar que los establecimientos comerciales de la ciudad de Puebla operen bajo las condiciones legales y de seguridad adecuadas, los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en diversos negocios que comercializaban productos aparentemente procedentes de China.

Esta acción, en la que participaron alrededor de 140 elementos, también tuvo el objetivo de garantizar condiciones equitativas y justas para los comerciantes locales. En ese sentido, fueron clausurados 17 establecimientos por no cumplir con diversos requisitos legales.

En la inspección se detectaron irregularidades como la ausencia de licencias, uso de suelo no autorizado y la falta de programas internos de protección civil, lo que representaba un riesgo tanto para empleados como para clientes.

Entre los establecimientos clausurados, destacan los siguientes: Celmaxx, Sos Bonita II, C’home, Plaza Contigo, Kon-uso, Merca Asia Peijong Zou, Tienda Karla Zetina – Tendencias Chinas, C‘home, Zheng Zu y Yiyas.

En este operativo participaron Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (mediante la Dirección de Comercio Exterior) y Fiscalía General del Estado (FGE); por parte del Gobierno de la Ciudad: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (mediante la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil y la Dirección de Normatividad Ambiental e Imagen), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.

Con estas acciones, los tres órdenes de gobierno refrendan el trabajo conjunto y su compromiso con la legalidad comercial, el orden y la seguridad en favor de las y los poblanos, garantizando que las actividades económicas se desarrollen en condiciones seguras y dentro del marco normativo.

