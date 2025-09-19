Puebla fue sede de XV Sesión Ordinaria de la ACCM

La capital de Puebla recibió a las presidentas y presidentes municipales que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), en el marco de la sesión ordinaria, donde el presidente municipal Pepe Chedraui les dio la bienvenida y afirmó que la unión de esfuerzos es fundamental para brindar buenos resultados en todas estas demarcaciones.

El alcalde reconoció la importancia de este encuentro, cuya sede fue el Palacio Municipal, para fortalecer la colaboración entre los ayuntamientos presentes y generar acciones que beneficien directamente a la ciudadanía. Afirmó que el trabajo entre los tres niveles de gobierno, y en la ciudad, con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, impulsa proyectos a favor del bienestar de las y los poblanos.

“Yo les agradezco infinitamente que sean parte de esta reunión tan importante, donde intercambiamos opiniones y sumamos esfuerzos para dar buenos resultados en nuestros municipios, reflejados en beneficio de las y los ciudadanos, del estado y de México. Tal como lo señala nuestra querida presidenta, Claudia Sheinbaum, debemos acercar los servicios y garantizar el acceso a lo básico, que es lo que nos compete a los municipios: hacer de ello una realidad”, destacó.

Norma Alicia Bustamante, presidenta municipal de Mexicali y coordinadora de la Asociación de Ciudades Capitales de México, destacó la relevancia de la asociación por su coordinación para lograr esfuerzos entre diversos representantes municipales con objetivos comunes. Subrayó que, mediante una agenda activa, ha sido posible realizar eventos orientados al desarrollo de buenas prácticas.

Durante la reunión se dio seguimiento a los acuerdos previos y se expusieron avances en temas prioritarios como seguridad, movilidad, desarrollo urbano, participación ciudadana y tecnología. Además, se plantearon nuevas estrategias de colaboración para enfrentar retos comunes y fortalecer la cooperación entre los gobiernos municipales que conforman la asociación.

Este espacio de análisis reafirma la importancia de la ACCM como un mecanismo que impulsa la construcción de políticas públicas innovadoras en beneficio de las y los habitantes de las principales capitales del país.

