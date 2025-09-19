Congreso de Puebla se une al Segundo Simulacro Nacional 2025

Con el objetivo de fortalecer la cultura de protección civil y las capacidades de respuesta ante una emergencia o desastre, el Congreso del Estado se unió al Segundo Simulacro Nacional 2025. Este evento contó con la participación de instituciones públicas y privadas, así como la sociedad en general.

El simulacro, que se llevó a cabo a las 12:00 horas, permitió implementar los protocolos internos de protección civil del Congreso local, donde participaron en la evacuación 323 personas, con un tiempo de 2 minutos y 30 segundos.

El ejercicio se basó en un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras la supuesta emergencia, se activaron los protocolos de actuación en las distintas áreas del Congreso local.

Después de hacer una revisión por las áreas, en esta situación supuesta, se reportó una persona lesionada y no hubo daños estructurales en el edificio.

Esta actividad es crucial para evaluar y fortalecer el Programa Interno de Protección Civil del Congreso del Estado, el cual contempla las medidas de prevención y actuación necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran al interior del inmueble, ante cualquier contingencia.

