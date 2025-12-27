IMDP ofrece 47 puntos gratuitos de activación física

El Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP) mantiene activos 47 puntos de activación física gratuitos distribuidos en distintas colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares de la ciudad, con la convicción de que el deporte y la actividad física deben estar al alcance de todas y todos.

Estas acciones forman parte de la visión del alcalde Pepe Chedraui Budib de acercar el deporte a cada rincón de la capital y fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las y los poblanos. A través del IMDP, encabezado por Ricardo Zayas Gallardo, se impulsan espacios accesibles donde la comunidad puede ejercitarse, convivir y adoptar hábitos saludables.

Actualmente, 26 activadoras y activadores capacitados son quienes día a día acompañan a la ciudadanía en estos puntos, fomentando la actividad física de manera incluyente, segura y constante, sin costo alguno.

El objetivo principal de esta estrategia es promover un estilo de vida activo, prevenir enfermedades y reforzar el tejido social mediante el deporte, generando espacios donde las personas se sientan motivadas a moverse y a participar.

Las clases y actividades son totalmente gratuitas y abiertas a la población. Para conocer horarios y ubicaciones específicas, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales del IMDP, en un horario de atención de 9:00 a 17:00 horas.

