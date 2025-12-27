Autobús cae a un barranco en Guatemala y deja 15 muertos

Por:
César A. García
-
11
Entre las víctimas mortales, las autoridades confirmaron a una menor de edad. / Foto: Redes.

Un accidente de autobús ocurrido la noche del viernes en el oeste de Guatemala dejó al menos 15 personas muertas y 19 heridas, confirmaron este sábado los Bomberos Voluntarios.

El siniestro ocurrió a 175 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, cuando el vehículo con casi 50 pasajeros a bordo se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad.

Los cuerpos de socorro detallaron que entre los fallecidos se encuentra una menor de edad, y movilizaron más de 18 ambulancias para atender a las víctimas en el lugar del accidente.

Por su parte, el Ministerio Público arribó a la zona para realizar peritajes y certificar las causas del percance, bajo circunstancias que aún se desconocen por el momento.

Una familiar de una de las víctimas relató a periodistas que se enteró del accidente a través de redes sociales, destacando la rapidez con la que circuló la información del trágico suceso.

