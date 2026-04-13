Britney Spears ingresa voluntariamente a centro de rehabilitación

La cantante Britney Spears fue internada en un centro de tratamiento por abuso de sustancias, poco más de un mes después de haber sido arrestada por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas.

Un representante de la artista confirmó al medio Associated Press que su ingreso fue voluntario, en medio de un proceso personal tras el incidente registrado a inicios de marzo en el estado de California.

El 5 de marzo, agentes de la Patrulla de Caminos de California recibieron un reporte sobre un vehículo que circulaba a alta velocidad y de forma errática en la autopista U.S. 101, en el condado de Ventura.

Britney Spears fue sometida a pruebas de sobriedad y posteriormente arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, de acuerdo con autoridades locales.

Te puede interesar: Subastarán la guitarra rojo cereza de Elvis Presley en Nueva York

Tras ser trasladada a una cárcel del condado, la cantante estadounidense fue liberada horas después, mientras el caso continuó bajo investigación y fue turnado posteriormente a la fiscalía correspondiente.

El 23 de marzo, el expediente fue remitido a la Oficina del Fiscal del condado de Ventura, que deberá determinar si presenta cargos antes de la audiencia judicial programada para el próximo 4 de mayo.

En los últimos años, la intérprete de “Womanizer” se ha mantenido alejada de los medios, sin realizar giras ni lanzar nueva música. En 2021, recuperó el control de su vida tras el fin de una tutela judicial.

Te recomendamos: