León XIV rechaza críticas de Donald Trump y llama a la paz

El papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que “el evangelio es claro” y que la Iglesia tiene la obligación moral de oponerse a la guerra.

Durante declaraciones a periodistas, el pontífice subrayó que su postura no busca confrontar a ningún líder, sino transmitir el mensaje central del Evangelio enfocado en la construcción de la paz.

“Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, expresó el pontífice.

El papa también aseguró que no tiene “miedo” de la administración de Donald Trump y reiteró que continuará defendiendo públicamente los principios de la Iglesia frente a los conflictos armados.

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En ese sentido, sostuvo que la Iglesia no actúa desde una lógica política, sino moral, al promover el diálogo, la reconciliación y la búsqueda de soluciones que eviten la guerra en el mundo.

El pontífice consideró que el mandatario de EU no comprende plenamente el mensaje del Evangelio, aunque reconoció que le afectan sus declaraciones, sin que ello modifique su postura.

Asimismo, llamó a retomar los mecanismos de diálogo internacional, incluso a través de organismos multilaterales, para evitar la escalada de conflictos y fortalecer la construcción de la paz.

Las declaraciones se dan tras los señalamientos de Donald Trump, quien calificó al papa de “débil” y “terrible en política exterior”, además de pedirle que se concentre en su papel religioso.

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