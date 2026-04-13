Ataque armado en bar de Chiapas deja cuatro personas muertas

Un ataque armado dejó cuatro hombres muertos al interior de un bar en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

El hecho se registró en el bar “El Profe”, ubicado en el barrio El Caracol, donde habitantes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias durante la noche del domingo.

Tras el reporte, elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal desplegaron un operativo para ubicar a los responsables de la agresión.

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A su vez, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte de cuatro hombres, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en espera de su identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Por su parte, la zona se mantiene bajo vigilancia mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El municipio de Ocozocoautla enfrenta una disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Entre ellos, el Cártel Chiapas y Guatemala, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa.

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