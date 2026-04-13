Sentencian a hombre por explotación sexual infantil en Puebla

Como resultado del proceso penal, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Ricardo N., de 30 años, por su responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual; hecho registrado en la capital de Puebla.

De las investigaciones se estableció que el sentenciado utilizaba perfiles en redes sociales y servicios digitales para almacenar material con contenido sexual en el que se identificaban personas menores de edad, conservándolo de manera sistemática.

Derivado de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el 10 de abril de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 6 años y 3 meses de prisión, así como el pago de 60 mil pesos por concepto de reparación del daño moral y material, por el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual, a través del almacenamiento de pornografía infantil.

La Fiscalía General del Estado mantiene acciones firmes para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

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