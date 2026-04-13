Pável Gaspar encabeza gira de trabajo en la Mixteca poblana

El diputado Pável Gaspar Ramírez continúa recorriendo la Mixteca poblana, consolidando una forma de trabajo cercana a la gente y basada en la escucha directa con las y los ciudadanos.

Como parte de su gira, sostuvo una mesa de trabajo con el Comité Sindical y Líderes de Jubilados y Pensionados, donde recogió las inquietudes, demandas y el sentir de las y los maestros de la sección 23.

En otro punto, el legislador acompañó a la diputada Azucena Rosas Tapia y al presidente auxiliar de Tecolacio, Abraham Osorio Merino, en la inauguración de una Casa de Salud, realizada mediante el programa de Obra Comunitaria. Este esfuerzo conjunto representa un beneficio directo para la población.

Asimismo, en Viborillas de Hidalgo, el legislador participó junto al presidente municipal de Chietla, Edgardo Ponce Cortés, en la inauguración de otra Casa de Salud, que forma parte del programa de Obra Comunitaria y constituye un avance significativo para fortalecer la atención médica en la región.

La jornada también incluyó su participación en una asamblea comunitaria en San Juan Raboso, donde dialogó con productores de sorgo. En este encuentro, las y los agricultores expusieron directamente las necesidades del campo, en un espacio de cercanía y escucha que permitió identificar áreas de oportunidad para el desarrollo rural.

En San Juan Piaxtla, el diputado encabezó la primera asamblea comunitaria y la conformación de comités de obras, con el objetivo de impulsar proyectos como la ampliación de la red eléctrica y la instalación de nuevos paraderos, acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Finalmente, en el barrio de Santo Tomás, en Izúcar de Matamoros, participó en la primera Asamblea para la Obra Comunitaria, donde escuchó de cerca las inquietudes, propuestas y necesidades de vecinas y vecinos, reiterando su disposición de trabajar de la mano con la ciudadanía.

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